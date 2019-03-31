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Найден метод избавиться от звона в ушах навсегда

Работники Университета Западной Вирджинии в Штатах нашли метод, который помогает навсегда избавиться от звона в ушах. Статью соответствующего содержания опубликовало местное тематическое издание.
Найден метод избавиться от звона в ушах навсегда

На протяжении трех месяцев группа исследователей изучала пациентов с жалобами на тиннитус, так называется звон, шипение, гул, стрекотание или тонкий писк в ушах. Одним из способов избавится от него был пластырь с лидокаином. Его приклеивали участникам эксперимента на основании черепа и меняли каждые сутки. В результате стало ясно, что данный метод и правда избавляет людей от постоянного шума в ушах. Как действуют патчи, узнать пока не удалось.

Эксперты отмечают, что у данного способа есть противопоказания, так как у некоторых людей может быть аллергическая реакция на лидокаин, поэтому сначала нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Помимо этого, если постоянно носить пластырь, на коже шеи появляется раздражение.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:41

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