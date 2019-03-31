Найден метод избавиться от звона в ушах навсегда





На протяжении трех месяцев группа исследователей изучала пациентов с жалобами на тиннитус, так называется звон, шипение, гул, стрекотание или тонкий писк в ушах. Одним из способов избавится от него был пластырь с лидокаином. Его приклеивали участникам эксперимента на основании черепа и меняли каждые сутки. В результате стало ясно, что данный метод и правда избавляет людей от постоянного шума в ушах. Как действуют патчи, узнать пока не удалось.Эксперты отмечают, что у данного способа есть противопоказания, так как у некоторых людей может быть аллергическая реакция на лидокаин, поэтому сначала нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Помимо этого, если постоянно носить пластырь, на коже шеи появляется раздражение.