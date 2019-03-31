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Ученые: С головной болью можно справиться без лекарственных препаратов

Итальянские ученые поделились сведениями, как справиться с головной болью не прибегая к лекарственным препаратам. По их словам, от нее можно избавиться, решив проблему с лишним весом.
Ученые: С головной болью можно справиться без лекарственных препаратов

Группа исследователей провела более десяти экспериментов, в которых приняли участие около 500 добровольцев. Потом был проведен анализ, благодаря которому выяснилось, что боли головы связаны с избыточной массой тела. В результате этого специалисты сделали вывод, что похудение может избавить человека от мигрени. Сброс лишних килограммов полезен для здоровья, он уменьшает вероятность появления сахарного диабета, вирусных и сердечных болезней и инсульта.

Результаты прошлых исследований также гласили, что у участников, страдающих мигренью, после похудения пропадали боли головы. В планах у ученых продолжать изучение данного факта.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:52

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