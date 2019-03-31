Ученые: С головной болью можно справиться без лекарственных препаратов





Группа исследователей провела более десяти экспериментов, в которых приняли участие около 500 добровольцев. Потом был проведен анализ, благодаря которому выяснилось, что боли головы связаны с избыточной массой тела. В результате этого специалисты сделали вывод, что похудение может избавить человека от мигрени. Сброс лишних килограммов полезен для здоровья, он уменьшает вероятность появления сахарного диабета, вирусных и сердечных болезней и инсульта.Результаты прошлых исследований также гласили, что у участников, страдающих мигренью, после похудения пропадали боли головы. В планах у ученых продолжать изучение данного факта.