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Учёные рассказали пять удивительных фактов о сексе

Многие люди даже с приходом опыта часто не знают всего о сексе. Учёные рассказали пять фактов об интимной близости, в которые сложно поверить.
Учёные рассказали пять удивительных фактов о сексе

В первую очередь учёные предупредили - мужской половой орган хоть и не имеет костей, тем не менее, подвержен травматизму. При неаккуратном акте возможен перелом и растяжение, а также разрыв сухожилий. В таком случае медикам придётся наложить специальный гипс. Ещё одним невероятным фактом для многих является возможность забеременеть после занятия анальным сексом. Существует немало медицинских свидетельств подобных случаев, и по статистике в 3% может произойти зачатие, даже если партнёрша является девственницей. Также специалисты развеяли миф о вреде мастурбации. Они отмечают, иногда данный процесс может улучшить понимание человека о собственном организме, что поможет при интимной близости.

Кроме того, половой акт продлевает жизнь, это происходит за счёт выработки особого гормона. С возрастом его количество снижается, но всё равно действие на организм положительно, даже при выработке малых порций вещества, но медики предупреждают, нужно аккуратней рассчитывать силы, чтобы не спровоцировать сердечный удар.

Помимо этого ещё одним фактом является внимание мужчин к представительницам прекрасного пола, не снимающим во время секса носки или чулки. Данный элемент одежды кажется им притягательным и действует возбуждающе.



 
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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 09:45

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