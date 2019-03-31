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В Сети опубликовали первые изображения нового «кросса» Genesis

В интернете опубликовали первые изображения нового «кросса» Genesis. Под маркой Genesis сейчас производят три модели. Речь идёт о седанах G70, G80, G90.
В Сети опубликовали первые изображения нового «кросса» Genesis

В скором времени линейку бренда пополнят два кроссовера. GV80 представили в 2017 году как концепт GV80 Fuel Cell в рамках автосалона, проводимого в Нью-Йорке. Появившиеся поздней шпионские фото показали, что производственная версия не станет полностью копировать прототип. В сравнении с концептом, а также серийной версией авто обладает более крупными фарами, представляющими единый «двухэтажный» блок. Аналогичная двухуровневая структура также будет у задних фонарей. Авторы рендера им дорисовали объединяющую светодиодную полоску, как и в случае обновленного седана G90. Различие также будет в линии бокового остекления. Её сделают более «скошенной». По всей видимости бамперы, а также радиаторная решётка будут такими же, какие демонстрировали в Нью-Йорке.

Новая версия «кросса» будет наделена платформой седана G80. Вследствие этого в его линейку могут войти те же 2.0/3.3/3.8 /5.0-литровые силовые установки. GV80 должны официально презентовать во второй половине текущего года.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:32

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