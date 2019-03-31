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«Я ушел, в чем был»: Экс-супруг Юлии Началовой Дмитрий Ланской рассказал о разводе с певицей

Дмитрий Ланской, первый супруг Юлии Началовой, в эфире «Эксклюзива» затронул тему развода с певицей. Музыкант отметил, он, уходя от артистки, оставил ей все имущество.
«Я ушел, в чем был»: Экс-супруг Юлии Началовой Дмитрий Ланской рассказал о разводе с певицей

За годы брака, признался Ланской, они с Началовой в числе прочего приобрели квартиру и машину. При разводе артист не стал предъявлять права на совместно нажитые материальные блага, решив все оставить бывшей возлюбленной. По словам композитора, он ушел «в чем был».
«Я ушел, в чем был»: Экс-супруг Юлии Началовой Дмитрий Ланской рассказал о разводе с певицей

Причиной расставания звездной пары многие считали многочисленные измены Ланского. Подруги Началовой утверждали, что якобы певица сама им со слезами на глазах рассказывала о неверности мужа, из-за чего очень переживала. Однако экс-супруг покойной певицы называет все эти обвинения ложью. Они с возлюбленной расстались, поняв, что у них разные взгляды на жизненные принципы и отличающееся представление о творческом развитии.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:19

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