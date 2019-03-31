«Я ушел, в чем был»: Экс-супруг Юлии Началовой Дмитрий Ланской рассказал о разводе с певицей





За годы брака, признался Ланской, они с Началовой в числе прочего приобрели квартиру и машину. При разводе артист не стал предъявлять права на совместно нажитые материальные блага, решив все оставить бывшей возлюбленной. По словам композитора, он ушел «в чем был».Причиной расставания звездной пары многие считали многочисленные измены Ланского. Подруги Началовой утверждали, что якобы певица сама им со слезами на глазах рассказывала о неверности мужа, из-за чего очень переживала. Однако экс-супруг покойной певицы называет все эти обвинения ложью. Они с возлюбленной расстались, поняв, что у них разные взгляды на жизненные принципы и отличающееся представление о творческом развитии.