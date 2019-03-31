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Наташа Королева не хочет, чтоб наследник пошел по стопам папы-стриптизера

Заслуженная артистка Российской Федерации Наташа Королева сообщила, что ей не нравится желание наследника пойти по стопам папы и стать стриптизером. О своих опасениях певица рассказала на телевизионной программе «Международная пилорама».
Наташа Королева не хочет, чтоб наследник пошел по стопам папы-стриптизера

Звездная пара 45-летней Наташи Королевой и 49-летнего Сергея Витальевича Глушко уже более 15 лет пребывает в браке. У супругов растет 17-летний сын Архип. Когда разговор зашел о будущей профессии парня, исполнительница сказала, что против того, чтоб он был стриптизером, как и отец.

По словам Наташи Королевой, она спокойно относится к работе Сергея Глушко, который стал основоположником в сфере мужского стриптиза в Российской Федерации. Знаменитость испытывает гордость за достижения своего супруга. Она призналась, что совсем не ревнует актера, хоть он и обладает хорошей фигурой. Скорее, Глушко следит, чтоб у него не появился соперник.

Касаемо размера груди Наташа Королева считает лидером в семье себя, а не Тарзана. Несмотря на свое положительное отношение к профессии партнера, актриса не хочет, чтоб их наследник Архип тоже занимался стриптизом.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:58

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