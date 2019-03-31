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Независимые художники опубликовали в Сети рендерное изображение Lada Vesta Roadster

Независимые художники в интернете опубликовали рендерное изображение авто Lada Vesta Roadster. В свою очередь авторы изобразили двухдверную модель с применением X-стилистики "АвтоВАЗа".
Независимые художники опубликовали в Сети рендерное изображение Lada Vesta Roadster

В российском автоконцерне пока не было заявлений о планах выпуска двухместного авто на базе Vesta в кузове Roadster. Это маловероятно, потому что "АвтоВАЗ" не создавал пока такие экземпляры. Между тем, независимые художники предположили, как бы выглядела такая модель, если бы её запустили в производство. Экспертами за основу дизайна была взята X-стилистика современных версий LADA. При этом художники не стали применять какие-либо неожиданные решения. В данном случае внешний вид получился довольно предсказуемым, но с некоторой изюминкой.

Авто наделили удлинённым капотом, а также более покатой крышей в задней части. Две большие двери визуально делают транспортное средство комфортней.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:23

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