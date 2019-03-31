Независимые художники опубликовали в Сети рендерное изображение Lada Vesta Roadster





В российском автоконцерне пока не было заявлений о планах выпуска двухместного авто на базе Vesta в кузове Roadster. Это маловероятно, потому что "АвтоВАЗ" не создавал пока такие экземпляры. Между тем, независимые художники предположили, как бы выглядела такая модель, если бы её запустили в производство. Экспертами за основу дизайна была взята X-стилистика современных версий LADA. При этом художники не стали применять какие-либо неожиданные решения. В данном случае внешний вид получился довольно предсказуемым, но с некоторой изюминкой.Авто наделили удлинённым капотом, а также более покатой крышей в задней части. Две большие двери визуально делают транспортное средство комфортней.