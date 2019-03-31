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Ученые изобрели алкоголь, после которого нет похмелья

Ученые изобрели алкогольный напиток, после которого нет похмелья. Он может стать доступен к покупке уже в течение 5 лет, сообщает зарубежное издание The Guardian.
Ученые изобрели алкоголь, после которого нет похмелья

Профессор Имперского колледжа Лондона Дэвид Натт в 1983 году создал алкогольный напиток, после которого нет похмельного синдрома. За основу алкоголя выступает синтетический спирт Alcarelle. После его употребления появляется чувство опьянения, но свойственной интоксикации организма нет.

Alcarelle имеет неприятный вкус, поэтому, несмотря на свое преимущество, нужно еще работать над его усовершенствованием, рассказал изобретатель.

Дэвид Натт объединился с диетологами, чтоб данный спирт смог пройти проверку на безопасность, ведь является пищевой добавкой. Предполагается, что к покупке готовый алкогольный напиток будет доступен в течении 5 лет.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:09

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