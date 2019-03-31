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Ученые поставили точку в спорах о значимости размеров полового члена

Небольшой размер пениса вызывает проблемы в сексуальной жизни у многих мужчин. Специалисты решили поставить точку в постоянных спорах о значимости размеров полового члена.
Ученые поставили точку в спорах о значимости размеров полового члена

Эксперты утверждают, что данное самосознание появляется вследствие культурного давления. С древности бюст и половой член ассоциировались с фертильностью, по ошибке делая размер более важным, чем он является на самом деле. Однако удовольствие, а также плодовитость определяются больше качеством близости между потенциальными партнерами и состоянием их здоровья. Размер пениса также может варьироваться в зависимости от эмоционального состояния людей и температуры места. Отсутствие возбуждения, беспокойство, стресс, являются часто не замечаемыми временными факторами. Поэтому можно смело утверждать, что у полового члена отсутствует определённый размер. В данном случае сравнение не имеет какого-либо значения. При этом навязчивые мысли по этому поводу могут привести к постоянным депрессиям и избеганию общественных мест.

По заявлению сексологов, мужчинам не следует зацикливаться по этому поводу, потому что размер пениса по большому счёту не влияет на сексуальные отношения обоих партнеров.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:55

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