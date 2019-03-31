Ученые поставили точку в спорах о значимости размеров полового члена
Небольшой размер пениса вызывает проблемы в сексуальной жизни у многих мужчин. Специалисты решили поставить точку в постоянных спорах о значимости размеров полового члена.
Эксперты утверждают, что данное самосознание появляется вследствие культурного давления. С древности бюст и половой член ассоциировались с фертильностью, по ошибке делая размер более важным, чем он является на самом деле. Однако удовольствие, а также плодовитость определяются больше качеством близости между потенциальными партнерами и состоянием их здоровья. Размер пениса также может варьироваться в зависимости от эмоционального состояния людей и температуры места. Отсутствие возбуждения, беспокойство, стресс, являются часто не замечаемыми временными факторами. Поэтому можно смело утверждать, что у полового члена отсутствует определённый размер. В данном случае сравнение не имеет какого-либо значения. При этом навязчивые мысли по этому поводу могут привести к постоянным депрессиям и избеганию общественных мест.
По заявлению сексологов, мужчинам не следует зацикливаться по этому поводу, потому что размер пениса по большому счёту не влияет на сексуальные отношения обоих партнеров.
Эксперты утверждают, что данное самосознание появляется вследствие культурного давления. С древности бюст и половой член ассоциировались с фертильностью, по ошибке делая размер более важным, чем он является на самом деле. Однако удовольствие, а также плодовитость определяются больше качеством близости между потенциальными партнерами и состоянием их здоровья. Размер пениса также может варьироваться в зависимости от эмоционального состояния людей и температуры места. Отсутствие возбуждения, беспокойство, стресс, являются часто не замечаемыми временными факторами. Поэтому можно смело утверждать, что у полового члена отсутствует определённый размер. В данном случае сравнение не имеет какого-либо значения. При этом навязчивые мысли по этому поводу могут привести к постоянным депрессиям и избеганию общественных мест.
По заявлению сексологов, мужчинам не следует зацикливаться по этому поводу, потому что размер пениса по большому счёту не влияет на сексуальные отношения обоих партнеров.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:55