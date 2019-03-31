АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман или бюджетник: Назван рейтинг самых популярных смартфонов в РФ в 2019 году
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Жена Эмина Алагарова Алена Гаврилова впервые показала на фото их трехмесячную дочь Афину

Алена Гаврилова, жена Эмина Агаларова, опубликовала в Instagram-микроблоге совместное фото с маленькой дочерью, впервые показав ее публике. Звездная наследница родилась в конце 2018 года и получила имя Афина.
Жена Эмина Алагарова Алена Гаврилова впервые показала на фото их трехмесячную дочь Афину

На снимках, представленных в социальной сети, Гаврилова позирует у моря на фоне заката с трехмесячной дочерью на руках. Компанию им составляет 11-летний сын жены артиста, появившийся на свет в ее отношениях с миллиардером Рустамом Тарико. Звездные супруги старались оберегать наследницу от лишнего внимания общественности, поэтому не публиковали в своих аккаунтах ее фото. Модель впервые показала девочку публике, но кадр построен так, что Афину почти не видно.

Эмин Агаларов долгое время встречался с Аленой Гавриловой, однако пара не афишировала отношения и подтвердила их лишь весной 2016-го. Минувшим летом влюбленные сыграли свадьбу, а в конце года стали родителями. Кроме трехмесячной наследницы, певец воспитывает сыновей-двойняшек Али и Микаила, рожденных в браке с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейлой, а также удочеренную экс-супругой девочку Амину.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые поставили точку в спорах о
Жена Эмина Алагарова Алена Гаврилова
Новенькая из "Дома-2" Анастасия
Американские горки избавят от камней в
Регина Тодоренко призналась, что стала
Астрономы готовятся к перехвату новых
Учёные: Сексуальные фантазии с другими
Эксперты рассказали о малоизвестных
Лолита сожалеет о своих словах в адрес
Названы характерные людям с
Станислав Садальский рассказал о
Эксперты анонсировали рейтинг лучших
Максим Матвеев поделился снимком с
Nissin и HyperX разработали наушники в
Ученые: Ежедневное употребление
Samsung Galaxy A80/90 наделят
Регина Тодоренко придерживается мнения,
Смартфон Huawei Mate 30 Pro
Юлия Ефременкова записала песню с Марго
Учёные назвали возраст наступления
Составлен ТОП-5 самых быстрых
Тяжело переживает такие церемонии:
Блогеры смогли запечатлеть скорость
Охранник Валерия Леонтьева грубо
Ксения Собчак не будет выдвигать свою
В Москве в коммунальной квартире
Ученые: Работа по сменам повышает риск
Смартфон Galaxy S10 5G могут не
«Не верьте»: Солист «Кар-Мэн» Сергей
ASUS запустил весеннюю акцию на
Просмотреть все новости