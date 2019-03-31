Жена Эмина Алагарова Алена Гаврилова впервые показала на фото их трехмесячную дочь Афину

На снимках, представленных в социальной сети, Гаврилова позирует у моря на фоне заката с трехмесячной дочерью на руках. Компанию им составляет 11-летний сын жены артиста, появившийся на свет в ее отношениях с миллиардером Рустамом Тарико. Звездные супруги старались оберегать наследницу от лишнего внимания общественности, поэтому не публиковали в своих аккаунтах ее фото. Модель впервые показала девочку публике, но кадр построен так, что Афину почти не видно.Эмин Агаларов долгое время встречался с Аленой Гавриловой, однако пара не афишировала отношения и подтвердила их лишь весной 2016-го. Минувшим летом влюбленные сыграли свадьбу, а в конце года стали родителями. Кроме трехмесячной наследницы, певец воспитывает сыновей-двойняшек Али и Микаила, рожденных в браке с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейлой, а также удочеренную экс-супругой девочку Амину.