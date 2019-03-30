Samsung Galaxy A80/90 наделят аккумулятором на 3700 мАч





На территории России уже реализуются устройства данной серии. Эти модели продаются по довольно приемлемым расценкам. Например, Galaxy A50, имеющий тройную камеру и сканер отпечатка, встроенный дисплей, можно приобрести за 20 000 рублей. В свою очередь данный гаджет нельзя называть флагманской моделью серии. Имеется информация, что будет еще версия A80. В данное устройство должны установить аккумулятор на 3700 мАч.Раньше появилась информация, что версии A80, а также A90 – это один и тот же смартфон. Просто в Samsung не определились пока, под каким именем будет выпускаться устройство на реализацию.