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Samsung Galaxy A80/90 наделят аккумулятором на 3700 мАч

Компания Samsung решила составить серьёзную конкуренцию китайским производителям, для чего была разработана серия Galaxy A. Смартфон версии Galaxy A80/90 наделят аккумуляторной батареей на 3700 мАч.
Samsung Galaxy A80/90 наделят аккумулятором на 3700 мАч

На территории России уже реализуются устройства данной серии. Эти модели продаются по довольно приемлемым расценкам. Например, Galaxy A50, имеющий тройную камеру и сканер отпечатка, встроенный дисплей, можно приобрести за 20 000 рублей. В свою очередь данный гаджет нельзя называть флагманской моделью серии. Имеется информация, что будет еще версия A80. В данное устройство должны установить аккумулятор на 3700 мАч.

Раньше появилась информация, что версии A80, а также A90 – это один и тот же смартфон. Просто в Samsung не определились пока, под каким именем будет выпускаться устройство на реализацию.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:12

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