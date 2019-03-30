Samsung Galaxy A80/90 наделят аккумулятором на 3700 мАч
Компания Samsung решила составить серьёзную конкуренцию китайским производителям, для чего была разработана серия Galaxy A. Смартфон версии Galaxy A80/90 наделят аккумуляторной батареей на 3700 мАч.
На территории России уже реализуются устройства данной серии. Эти модели продаются по довольно приемлемым расценкам. Например, Galaxy A50, имеющий тройную камеру и сканер отпечатка, встроенный дисплей, можно приобрести за 20 000 рублей. В свою очередь данный гаджет нельзя называть флагманской моделью серии. Имеется информация, что будет еще версия A80. В данное устройство должны установить аккумулятор на 3700 мАч.
Раньше появилась информация, что версии A80, а также A90 – это один и тот же смартфон. Просто в Samsung не определились пока, под каким именем будет выпускаться устройство на реализацию.
На территории России уже реализуются устройства данной серии. Эти модели продаются по довольно приемлемым расценкам. Например, Galaxy A50, имеющий тройную камеру и сканер отпечатка, встроенный дисплей, можно приобрести за 20 000 рублей. В свою очередь данный гаджет нельзя называть флагманской моделью серии. Имеется информация, что будет еще версия A80. В данное устройство должны установить аккумулятор на 3700 мАч.
Раньше появилась информация, что версии A80, а также A90 – это один и тот же смартфон. Просто в Samsung не определились пока, под каким именем будет выпускаться устройство на реализацию.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:12