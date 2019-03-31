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Учёные: Сексуальные фантазии с другими воображаемыми партнёрами не несут для отношений угрозы

Израильские эксперты рассказали, что сексуальные фантазии с другими воображаемыми людьми не несут для отношений потенциальной угрозы. Проведённые психологами исследования показали, что жены, а также мужья, мечтавшие о сексе со своими партнерами, по большому счёту улучшали отношения.
Учёные: Сексуальные фантазии с другими воображаемыми партнёрами не несут для отношений угрозы

При этом фантазии о других мужчинах либо женщинах не имели положительных, а также отрицательных последствий. По словам учёных, сексуальные фантазии, касающиеся прочих людей, стоит рассматривать в виде компенсации трудностей, имеющихся в отношениях со своими партнёрами. В данном подходе создаваемая альтернативная реальность помогает в регулировании стресса.

Исследователи заявили, что размышления, касающиеся секса со знаменитостями, а также прочими персонажами, в итоге не несут какого-либо вреда.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:11

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