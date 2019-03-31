Астрономы готовятся к перехвату новых аналогов Oumuamua





Первая «встреча» с таинственным Oumuamua в 2017 году застала ученых врасплох. Астрономы не успели как следует изучить объект, который некоторые считают кометой. В момент обнаружения космическое тело удалялось за пределы Солнечной системы со скоростью около 177 000 км/ч. Данные космические путешественники появляются здесь минимум раз в пять лет, и современные телескопы могут их фиксировать.Специалисты начали разработку эффективного способа запуска ракет по направлению к новым аналогам Oumuamua. Предлагается использование режима ожидания, а также «вылавливание» следующего объекта с помощью компактного аппарата. Для изучения загадочных «комет» ученые намерены привлечь небольшие роботизированные зонды.