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Астрономы готовятся к перехвату новых аналогов Oumuamua

Астрономы приступили к подготовке миссии по перехвату космических объектов, подобных загадочному Oumuamua. Осуществлять задуманное и изучать странного «гостя» специалистам поможет роботизированный зонд.
Астрономы готовятся к перехвату новых аналогов Oumuamua

Первая «встреча» с таинственным Oumuamua в 2017 году застала ученых врасплох. Астрономы не успели как следует изучить объект, который некоторые считают кометой. В момент обнаружения космическое тело удалялось за пределы Солнечной системы со скоростью около 177 000 км/ч. Данные космические путешественники появляются здесь минимум раз в пять лет, и современные телескопы могут их фиксировать.

Специалисты начали разработку эффективного способа запуска ракет по направлению к новым аналогам Oumuamua. Предлагается использование режима ожидания, а также «вылавливание» следующего объекта с помощью компактного аппарата. Для изучения загадочных «комет» ученые намерены привлечь небольшие роботизированные зонды.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 06:41

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