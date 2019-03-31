АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман или бюджетник: Назван рейтинг самых популярных смартфонов в РФ в 2019 году
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Эксперты рассказали о малоизвестных функциях Android

Эксперты рассказали о малоизвестных функциях операционной системы Android. Статью соответствующего содержания опубликована в Сети.
Эксперты рассказали о малоизвестных функциях Android

В последних версиях Android не обязательно нужно свайпать с самого верха экрана, это можно сделать и сверху вниз с середины рабочего стола. Для переключения между приложениями теперь достаточно дважды нажать на кнопку многозадачности и устройство автоматически переключится на предыдущее. Чтоб виджеты часов и календаря не занимали много места, разработчики сделали возможность просто заменить их иконками.
На данный момент даже бюджетные аппараты на основе ОС Android отображают два приложения на рабочем столе, но эта опция «прячется». Чтоб ее найти, нужно открыть панель многозадачности и напротив определенного приложения нажать кнопку контекстного меню, а в появившемся списке выбрать функцию «Разделить экран».

Также скриншот теперь можно сделать, зажав на несколько секунд кнопку питания и нижнюю часть качельки громкости. Для блокирования нежелательного контакта необходимо зайти в его редактирование и поставить галочку на «Только голосовая почта». Благодаря опции Smart Lock можно выбрать места, в которых смартфон будет без блокировки.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 05:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Сексуальные фантазии с другими
Эксперты рассказали о малоизвестных
Лолита сожалеет о своих словах в адрес
Названы характерные людям с
Станислав Садальский рассказал о
Эксперты анонсировали рейтинг лучших
Максим Матвеев поделился снимком с
Nissin и HyperX разработали наушники в
Ученые: Ежедневное употребление
Samsung Galaxy A80/90 наделят
Регина Тодоренко придерживается мнения,
Смартфон Huawei Mate 30 Pro
Юлия Ефременкова записала песню с Марго
Учёные назвали возраст наступления
Составлен ТОП-5 самых быстрых
Тяжело переживает такие церемонии:
Блогеры смогли запечатлеть скорость
Охранник Валерия Леонтьева грубо
Ксения Собчак не будет выдвигать свою
В Москве в коммунальной квартире
Ученые: Работа по сменам повышает риск
Смартфон Galaxy S10 5G могут не
«Не верьте»: Солист «Кар-Мэн» Сергей
ASUS запустил весеннюю акцию на
Влад Топалов рассказал в Instagram о
Представлен ТОП-3 лучших моторов для
Ученые: Дробное питание и поздний ужин
У Майи Донцовой и Алексея Купина
Названы 5 звёздных родителей, дети
На Западе отмечают увеличение закупок
Просмотреть все новости