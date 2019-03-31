Эксперты рассказали о малоизвестных функциях Android





В последних версиях Android не обязательно нужно свайпать с самого верха экрана, это можно сделать и сверху вниз с середины рабочего стола. Для переключения между приложениями теперь достаточно дважды нажать на кнопку многозадачности и устройство автоматически переключится на предыдущее. Чтоб виджеты часов и календаря не занимали много места, разработчики сделали возможность просто заменить их иконками.На данный момент даже бюджетные аппараты на основе ОС Android отображают два приложения на рабочем столе, но эта опция «прячется». Чтоб ее найти, нужно открыть панель многозадачности и напротив определенного приложения нажать кнопку контекстного меню, а в появившемся списке выбрать функцию «Разделить экран».Также скриншот теперь можно сделать, зажав на несколько секунд кнопку питания и нижнюю часть качельки громкости. Для блокирования нежелательного контакта необходимо зайти в его редактирование и поставить галочку на «Только голосовая почта». Благодаря опции Smart Lock можно выбрать места, в которых смартфон будет без блокировки.