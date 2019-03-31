Регина Тодоренко призналась, что стала забывать о своём супружеском долге





Анна Седокова пришла в гости к Регине Тодоренко. Знаменитости говорили о своей личной жизни. При этом Тодоренко пожаловалась, что у неё изменились взаимоотношения с супругом Владом Топаловым. Причиной в данном случае является рождение ребёнка. Седокова посоветовала телеведущей чаще читать письма, присылаемые поклонницами Топалову. Она считает, что даже гипотетическое наличие соперниц усиливает мотивацию.Тодоренко призналась, что она знает пароль от Instagram супруга, а также временами перечитывает, что ему отписывают представительницы слабого пола. Она отметила, что ряд сообщений действительно могут её взбодрить.