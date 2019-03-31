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Регина Тодоренко призналась, что стала забывать о своём супружеском долге

Регина Тодоренко рассказала, что её очень поменяло материнство. По словам российской известной телеведущей, она теперь стала забывать о своём супружеском долге.
Регина Тодоренко призналась, что стала забывать о своём супружеском долге

Анна Седокова пришла в гости к Регине Тодоренко. Знаменитости говорили о своей личной жизни. При этом Тодоренко пожаловалась, что у неё изменились взаимоотношения с супругом Владом Топаловым. Причиной в данном случае является рождение ребёнка. Седокова посоветовала телеведущей чаще читать письма, присылаемые поклонницами Топалову. Она считает, что даже гипотетическое наличие соперниц усиливает мотивацию.
Регина Тодоренко призналась, что стала забывать о своём супружеском долге

Тодоренко призналась, что она знает пароль от Instagram супруга, а также временами перечитывает, что ему отписывают представительницы слабого пола. Она отметила, что ряд сообщений действительно могут её взбодрить.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:11

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