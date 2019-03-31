Лолита сожалеет о своих словах в адрес скончавшегося экс-супруга и успела перед ним извиниться

Со Спиваковским Лолиту связывала настоящая страсть. Влюбленные часто ссорились, эмоционально осыпая друг друга оскорблениями. Певица призналась, они встречались по ночам, много разговаривали. Однажды артистка рассказала избраннику, на тот момент уже бывшему, о посвященной ему трогательной песне «Я жизнь отдам за тебя», после чего он стал хвастаться перед друзьями, что она безумно его любит и страдает из-за разлуки с ним.Милявскую слова Спиваковского задели, между ними в очередной раз вспыхнула эмоциональная перепалка. Певица ответила, что куплетов ее композиции достойны многие, а припева – никто. Знаменитость сожалеет о своем резком высказывании, так как для нее бывший муж является одним из наиболее значимых людей в ее жизни. Лолита в момент, когда узнала о смерти бизнесмена, почувствовала угрызения совести. Однако звезда рада, что успела извиниться перед экс-избранником.