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Названы характерные людям с расстройствами психики предпочтения в еде

Австрийские ученые назвали предпочтения в еде, которые характерны людям с расстройствами психики. Статью соответствующего содержания опубликовало местное издание.
Названы характерные людям с расстройствами психики предпочтения в еде

Работники Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца провели исследование, благодаря результатам которого связали отклонения психики человека с его рационом и любимой пищей.

В эксперименте приняли участие около 1 000 добровольцев, которые прошли тестирование для определения склонности к садизму, нарциссизму и психопатии. После этого участники рассказывали о своих кулинарных пристрастиях.

Полученные результаты исследования показали, что самый высокий уровень агрессии у людей, которые предпочитают несладкий кофе, редис и сельдерей, то есть горькие продукты.

Среди людей, прошедших эксперимент, чаще всего определялась предрасположенность к садистскому поведению.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 03:11

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