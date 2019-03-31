Названы характерные людям с расстройствами психики предпочтения в еде





Работники Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца провели исследование, благодаря результатам которого связали отклонения психики человека с его рационом и любимой пищей.В эксперименте приняли участие около 1 000 добровольцев, которые прошли тестирование для определения склонности к садизму, нарциссизму и психопатии. После этого участники рассказывали о своих кулинарных пристрастиях.Полученные результаты исследования показали, что самый высокий уровень агрессии у людей, которые предпочитают несладкий кофе, редис и сельдерей, то есть горькие продукты.Среди людей, прошедших эксперимент, чаще всего определялась предрасположенность к садистскому поведению.