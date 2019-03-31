Названы характерные людям с расстройствами психики предпочтения в еде
Австрийские ученые назвали предпочтения в еде, которые характерны людям с расстройствами психики. Статью соответствующего содержания опубликовало местное издание.
Работники Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца провели исследование, благодаря результатам которого связали отклонения психики человека с его рационом и любимой пищей.
В эксперименте приняли участие около 1 000 добровольцев, которые прошли тестирование для определения склонности к садизму, нарциссизму и психопатии. После этого участники рассказывали о своих кулинарных пристрастиях.
Полученные результаты исследования показали, что самый высокий уровень агрессии у людей, которые предпочитают несладкий кофе, редис и сельдерей, то есть горькие продукты.
Среди людей, прошедших эксперимент, чаще всего определялась предрасположенность к садистскому поведению.
Работники Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца провели исследование, благодаря результатам которого связали отклонения психики человека с его рационом и любимой пищей.
В эксперименте приняли участие около 1 000 добровольцев, которые прошли тестирование для определения склонности к садизму, нарциссизму и психопатии. После этого участники рассказывали о своих кулинарных пристрастиях.
Полученные результаты исследования показали, что самый высокий уровень агрессии у людей, которые предпочитают несладкий кофе, редис и сельдерей, то есть горькие продукты.
Среди людей, прошедших эксперимент, чаще всего определялась предрасположенность к садистскому поведению.
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 03:11