Составлен ТОП-5 самых быстрых автомобилей Lada





Ссылаясь на заявленные характеристики автопроизводителя на официальном сайте, лидером рейтинга стал седан Vesta Sport. В своем бренде он имеет самую высокую стоимость, которая начинается от 1 млн. рублей. Под капотом разместилась механическая 5-ступенчатая коробка передач и 16-клапанный мотор объемом на 1,8 литра и мощностью 145 л.с. Разгоняется автомобиль с места до ста км/ч за 6,9 секунд.На второй позиции оказалась «Веста» с 1,8-литровым 122-сильным двигателем и МКПП. Согласно паспортным данным, на разгон до 100 км\ч уходит 10,2 секунды.Закрывает тройку хэтчбек Lada XRay со временем разгона до «сотни» в 10,4 секунды. В остальном характеристики идентичны Vesta.Последние два места заняли Lada Vesta Cross и Lada Granta соответственно. Оба транспортные средства имеют время разгона 10,5 секунды. Первый дает такой результат с отдачей мотора в 122 лошадиные силы и МКПП, а второй - с 106-сильным агрегатом и «механикой».