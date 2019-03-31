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Станислав Садальский рассказал о последних мгновениях жизни Людмилы Гурченко

Станислав Садальский обнародовал в Instagram-микроблоге пост, посвященный скончавшейся 30 марта 2011 года Людмиле Гурченко. Актер пересказал воспоминания пятого мужа легендарной звезды Сергея Сенина об ее последних минутах жизни.
Станислав Садальский рассказал о последних мгновениях жизни Людмилы Гурченко

Гурченко последние 1,5 месяца была прикована к постели из-за серьезного перелома – повреждения шейки бедра. В ночь перед смертью, как рассказал Сенин, его супруге приснился сон, будто она может ходить. Актриса поверила сновидению и даже смогла сделать самостоятельно несколько шагов. Кинопродюсер обрадовался, ведь все указывало на скорое выздоровление звезды, но через пару часов она умерла. В чашке даже не успел остыть чай, который певица пила.

Скорая помощь добралась до дома Гурченко за 20 минут из-за пробок. Все это время Сенин пытался реанимировать жену, но прибывшие медики констатировали смерть. Легендарная актриса всегда любила повторять, что слово «счастье» похоже на «сейчас», так как оно непостоянно. Садальский в конце поста призвал фолловеров ценить друг друга, потому что «завтра может быть уже поздно».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:11

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