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Эксперты анонсировали рейтинг лучших авто с задним приводом в России

Автоэксперты назвали рейтинг лучших автомобилей с задним приводом в России. На первом месте оказался BMW 2-Series, который способен первую сотню набирать за 3,4 сек.
Эксперты анонсировали рейтинг лучших авто с задним приводом в России

Авто оценивается в 5 790 000 рублей. Вторую позицию заняло авто Porsche 718 Boxster на 300/350 лошадок. До первой сотни данное авто разгоняется за 4,9/4,4 сек. Данная модель оценивается в 5 730 000 рублей. На третьем месте размещается премиальная версия Lexus IS, которая предлагается в РФ от 2 480 000 рублей. Разгон до 100 км/час авто осуществляет за 7 сек.

На четвёртом месте оказался Jaguar XF, расценивающийся от 3 610 000 рублей. Версия KIA Stinger заняла пятую позицию. Авто стоит 1 890 000 рублей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:11

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