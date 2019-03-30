Ксения Собчак не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга
Все помнят, как бывшая ведущая скандального телепроекта "Дом-2", а ныне общественный деятель и журналист Ксения Собчак выдвигала свою кандидатуру на последних выборах на пост президента России.
По всей вероятности, Ксюшу сегодня многие рассматривают как действительную политическую фигуру, которая будет продолжать участвовать на выборах различных направлений.
Ходили слухи, что она хочет выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора родного Петербурга.
Однако у себя в телеграм-канале член федерального политсовета «Гражданской инициативы» Собчак сообщила, что губернатором Питера она становиться не собирается.
Ксения утверждает, что якобы подобных заявлений никогда не давала и давать не собиралась. Ну а слухи, что Ксения Анатольевна пойдет на выборы губернатора Северной столицы, появились после того, как девушка выложила в интернете «Программу перемен для Санкт-Петербурга».
По всей вероятности, Ксюшу сегодня многие рассматривают как действительную политическую фигуру, которая будет продолжать участвовать на выборах различных направлений.
Ходили слухи, что она хочет выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора родного Петербурга.
Однако у себя в телеграм-канале член федерального политсовета «Гражданской инициативы» Собчак сообщила, что губернатором Питера она становиться не собирается.
Ксения утверждает, что якобы подобных заявлений никогда не давала и давать не собиралась. Ну а слухи, что Ксения Анатольевна пойдет на выборы губернатора Северной столицы, появились после того, как девушка выложила в интернете «Программу перемен для Санкт-Петербурга».
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:43