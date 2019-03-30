Тяжело переживает такие церемонии: Экс-супруг Юлии Началовой Дмитрий Ланской объяснил свое отсутствие на похоронах

Известный адвокат обнародовала в Instagram фото с Ланским и подтвердила, что намерена представлять его интересы в суде. Экс-супруг Началовой возмущен травлей своей семьи и заявлениями, что якобы он подорвал здоровье певицы, заставляя сидеть на диетах и принимать таблетки для похудения. Информация, распространяемая СМИ, является ложной, и продюсер намерен отстаивать свою честь при поддержке Гордон. Ланской тяжело переживает смерть талантливой исполнительницы, но не желает делиться личными мыслями и чувствами с общественностью. Композитор категорически отказался от предложения поучаствовать в ток-шоу, посвященных Началовой, так как считает эти программы недопустимыми.Отец покойной певицы жаловался Андрею Малахову, что Ланской не выразил ее родным соболезнования и не явился на церемонию прощания. На данное замечание экс-муж Началовой ответил, что это его осознанный выбор. Музыкант два года назад похоронил мать и с тех пор отказывается от посещения подобных мероприятий.