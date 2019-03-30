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Тяжело переживает такие церемонии: Экс-супруг Юлии Началовой Дмитрий Ланской объяснил свое отсутствие на похоронах

Первый супруг Юлии Началовой Дмитрий Ланской не присутствовал на похоронах артистки, так как тяжело переживает такие церемонии. Композитор устал слышать обвинения по поводу своей причастности к смерти певицы и нанял звездного правозащитника Екатерину Гордон.
Тяжело переживает такие церемонии: Экс-супруг Юлии Началовой Дмитрий Ланской объяснил свое отсутствие на похоронах

Известный адвокат обнародовала в Instagram фото с Ланским и подтвердила, что намерена представлять его интересы в суде. Экс-супруг Началовой возмущен травлей своей семьи и заявлениями, что якобы он подорвал здоровье певицы, заставляя сидеть на диетах и принимать таблетки для похудения. Информация, распространяемая СМИ, является ложной, и продюсер намерен отстаивать свою честь при поддержке Гордон. Ланской тяжело переживает смерть талантливой исполнительницы, но не желает делиться личными мыслями и чувствами с общественностью. Композитор категорически отказался от предложения поучаствовать в ток-шоу, посвященных Началовой, так как считает эти программы недопустимыми.
Тяжело переживает такие церемонии: Экс-супруг Юлии Началовой Дмитрий Ланской объяснил свое отсутствие на похоронах

Отец покойной певицы жаловался Андрею Малахову, что Ланской не выразил ее родным соболезнования и не явился на церемонию прощания. На данное замечание экс-муж Началовой ответил, что это его осознанный выбор. Музыкант два года назад похоронил мать и с тех пор отказывается от посещения подобных мероприятий.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:13

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