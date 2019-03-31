Максим Матвеев поделился снимком с прогулки с 7-летним сыном

Недавно 36-летний Максим Александрович Матвеев выложил фотографию с сыном в одной из социальных сетей. В комментарий к снимку актер театра и кино написал: «Обычный питерский денек…». Публикация собрала множество восторженных комментариев, в которых поклонники отмечают сходство наследника с матерью.Известно, что сына Андрея Максиму Матвееву родила его жена Елизавета Боярская, с которой он пребывает в браке уже почти 10 лет. Также в конце прошлого года семья пополнилась еще одним мальчиком Григорием Матвеевым. Первый брак актера с Яной Сексте продержался всего год.Некоторое время назад Елизавета Михайловна Боярская также выложила семейное фото с той же площади. После рождения второго ребенка она почти не была в декретном отпуске, а сразу вышла на работу в театр, где сыграла Марину Цветаеву в спектакле «1926».