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Охранник Валерия Леонтьева грубо схватил пожелавшую подарить певцу цветы девочку на концерте

В Санкт-Петербурге 19 марта во время концерта Валерия Леонтьева случился неприятный инцидент. Охранник певца в грубой форме схватил девочку, пожелавшую подарить звезде цветы.
Охранник Валерия Леонтьева грубо схватил пожелавшую подарить певцу цветы девочку на концерте

Соответствующее видео было распространено в глобальной Сети. Из видео видно, что девочка с цветами вышла на сцену, однако сотрудник охраны грубо схватил ребенка, а также усадил его на место. Борис Чигирев, являющийся директором Валерия Леонтьева, заметил, что по данному вопросу к нему никто не обращался. Татьяна Федоткина, выступающая пресс-секретарём певца, заявила, что охранник, работающий со звездой 15 лет, в первую очередь думал о безопасности девочки. По её словам, во время концерта запрещается ходить по сцене.

Некоторые издания сообщают, что отец девочки пригрозил охраннику и певцу судом. Однако официальных заявлений по этому поводу пока не поступало.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:49

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