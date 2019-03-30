Охранник Валерия Леонтьева грубо схватил пожелавшую подарить певцу цветы девочку на концерте





Соответствующее видео было распространено в глобальной Сети. Из видео видно, что девочка с цветами вышла на сцену, однако сотрудник охраны грубо схватил ребенка, а также усадил его на место. Борис Чигирев, являющийся директором Валерия Леонтьева, заметил, что по данному вопросу к нему никто не обращался. Татьяна Федоткина, выступающая пресс-секретарём певца, заявила, что охранник, работающий со звездой 15 лет, в первую очередь думал о безопасности девочки. По её словам, во время концерта запрещается ходить по сцене.Некоторые издания сообщают, что отец девочки пригрозил охраннику и певцу судом. Однако официальных заявлений по этому поводу пока не поступало.