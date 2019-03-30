В Москве в коммунальной квартире обнаружили искалеченное тело женщины
В СМИ 30 марта появилась информация об обнаружении в коммунальной квартире на севере Москвы мертвой женщины. На теле выявили многочисленные следы избиений.
Кровоподтеки и ссадины наблюдались на лице, ногах и руках. Искалеченное тело женщины лежало в одной из комнат коммуналки в доме, расположенном в Савеловском районе столицы.
Правоохранители занимаются расследованием обстоятельств смерти жительницы Москвы. Подробности происшествия устанавливаются.
Кровоподтеки и ссадины наблюдались на лице, ногах и руках. Искалеченное тело женщины лежало в одной из комнат коммуналки в доме, расположенном в Савеловском районе столицы.
Правоохранители занимаются расследованием обстоятельств смерти жительницы Москвы. Подробности происшествия устанавливаются.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:38