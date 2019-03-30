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В Москве в коммунальной квартире обнаружили искалеченное тело женщины

В СМИ 30 марта появилась информация об обнаружении в коммунальной квартире на севере Москвы мертвой женщины. На теле выявили многочисленные следы избиений.
В Москве в коммунальной квартире обнаружили искалеченное тело женщины

Кровоподтеки и ссадины наблюдались на лице, ногах и руках. Искалеченное тело женщины лежало в одной из комнат коммуналки в доме, расположенном в Савеловском районе столицы.

Правоохранители занимаются расследованием обстоятельств смерти жительницы Москвы. Подробности происшествия устанавливаются.



 
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Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:38

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