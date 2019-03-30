Регина Тодоренко придерживается мнения, что Влад Топалов женится на ней не из-за беременности

Недавно в гостях у 28-летней Регины Тодоренко была Анна Седокова. Они откровенно разговаривали на протяжении нескольких часов в рамках программы «Пятница с Региной». В диалоге обсуждалась личная жизнь не только исполнительницы, но и самой ведущей. Она поделилась воспоминаниями о сообщениях, в которых поклонники уверяли ее, что 33-летний Влад Топалов позвал ее замуж только из-за беременности. Сама телеведущая отметила, что они знали, чего хотят.По словам Регины Тодоренко, возлюбленные пребывали в гражданском браке еще до беременности. Официальное бракосочетание и торжество состоится уже в конце весны 2019 года. На него будут приглашены только самые близкие люди звездной пары.Также Тодоренко не стала таить, что после того, как она четыре месяца назад родила ребенка, отношения с супругом немного поменялись. Она призналась, что ожидала другого, чем оказалось в реальности.В свою очередь, собеседница Анна Седокова дала несколько рекомендаций молодой маме по отношению к мужу, которые помогут усилить свою мотивацию и влечение к Владу Топалову. По словам солистки «золотого» состава украинской женской поп-группы «ВИА Гра», иногда нужно читать письма исполнителя от фанаток.