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«Не верьте»: Солист «Кар-Мэн» Сергей Лемох ответил на слухи о брошенной им в нищете внучке

Сергей Лемох, как заявляет его бывшая теща Талина Ивановна, оставил в нищете свою 6-летнюю внучку Марину и ничем ей не помогает. Солист популярной в 90-е группы «Кар-Мэн» опроверг все обвинения и попросил поклонников не верить слухам и публикациям в «желтой» прессе.
«Не верьте»: Солист «Кар-Мэн» Сергей Лемох ответил на слухи о брошенной им в нищете внучке

Внучка артиста проживает со своей прабабушкой в деревне под Москвой. 79-летней женщине трудно справляться с бытом и кормить девочку, так как она получает мизерную пенсию. Умереть от голода не позволяют соседи: приносят продукты, иногда нянчатся с малышкой. По словам Талины Ивановны, певец женился на ее дочери Наталье, когда не имел еще громкого имени, а был просто Сергеем Огурцовым. В 90-х у пары родились две наследницы – Людмила и Алиса. Артист часто уезжал на гастроли и все реже бывал дома. Позже знаменитость решил уйти от жены, не дав ей при разводе, как утверждает пенсионерка, ни копейки.

Экс-супруга Лемоха умерла от рака, а его старшая дочь Людмила - мать 6-летней Марины, страдающая от алкогольной зависимости, находится на лечении в наркологической клинике. Бывшая теща солиста «Кар-Мэн» не раз обращалась к певцу за помощью, просила взять на попечение внучку и пристроить ее в частную школу, но он не реагирует. Девочку хотят удочерить соседи, но ее прабабушка надеется достучаться до знаменитого родственника.
«Не верьте»: Солист «Кар-Мэн» Сергей Лемох ответил на слухи о брошенной им в нищете внучке

Сейчас 53-летний исполнитель счастлив в браке со второй супругой Екатериной, младше его на 10 лет. Историю о несчастном ребенке Лемех называет выдумкой и призывает общественность не верить «желтой» прессе.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:11

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