Блогеры смогли запечатлеть скорость света благодаря "сверхбыстрой" камере





Для научных изысканий эксперты решили использовать камеру, чьим преимуществом является возможность фиксации 10 триллионов кадров за секунду. Благодаря этой скорости Гэв и Дэн смогли «поймать» поток света. Видео демонстрирует процесс перемещения света очень четко.Ведущие Youtube-канала были удивлены увиденным: «Мне кажется, люди не должны это видеть. Это как смотреть на основу Вселенной», - комментировали кадры самой быстрой в мире камеры специалисты. Данный пост за короткое время пересмотрели около трех миллионов пользователей.