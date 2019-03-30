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Блогеры смогли запечатлеть скорость света благодаря "сверхбыстрой" камере

Знаменитые блогеры Гэв и Дэн смогли измерить скорость света и запечатлеть это удивительное явление на видео благодаря "сверхскоростной" камере. Исследователи поделились интересным роликом на собственном The Slow Mo в Youtube.
Блогеры смогли запечатлеть скорость света благодаря "сверхбыстрой" камере

Для научных изысканий эксперты решили использовать камеру, чьим преимуществом является возможность фиксации 10 триллионов кадров за секунду. Благодаря этой скорости Гэв и Дэн смогли «поймать» поток света. Видео демонстрирует процесс перемещения света очень четко.

Ведущие Youtube-канала были удивлены увиденным: «Мне кажется, люди не должны это видеть. Это как смотреть на основу Вселенной», - комментировали кадры самой быстрой в мире камеры специалисты. Данный пост за короткое время пересмотрели около трех миллионов пользователей.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:01

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