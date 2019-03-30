Блогеры смогли запечатлеть скорость света благодаря "сверхбыстрой" камере
Знаменитые блогеры Гэв и Дэн смогли измерить скорость света и запечатлеть это удивительное явление на видео благодаря "сверхскоростной" камере. Исследователи поделились интересным роликом на собственном The Slow Mo в Youtube.
Для научных изысканий эксперты решили использовать камеру, чьим преимуществом является возможность фиксации 10 триллионов кадров за секунду. Благодаря этой скорости Гэв и Дэн смогли «поймать» поток света. Видео демонстрирует процесс перемещения света очень четко.
Ведущие Youtube-канала были удивлены увиденным: «Мне кажется, люди не должны это видеть. Это как смотреть на основу Вселенной», - комментировали кадры самой быстрой в мире камеры специалисты. Данный пост за короткое время пересмотрели около трех миллионов пользователей.
Для научных изысканий эксперты решили использовать камеру, чьим преимуществом является возможность фиксации 10 триллионов кадров за секунду. Благодаря этой скорости Гэв и Дэн смогли «поймать» поток света. Видео демонстрирует процесс перемещения света очень четко.
Ведущие Youtube-канала были удивлены увиденным: «Мне кажется, люди не должны это видеть. Это как смотреть на основу Вселенной», - комментировали кадры самой быстрой в мире камеры специалисты. Данный пост за короткое время пересмотрели около трех миллионов пользователей.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:01