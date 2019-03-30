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Влад Топалов рассказал в Instagram о своих отцовских обязанностяхм

Влад Топалов всячески помогает жене Регине Тодоренко. Он рассказал в Instagram об отцовских своих обязанностях.
Влад Топалов рассказал в Instagram о своих отцовских обязанностяхм

Музыкант отметил, какие невероятные ощущения он испытывает во время общения с сыном. По словам Топалова, он старается максимально больше проводить времени со своим малышом. Бывают моменты, когда его жена не может уложить сына спать. В эти моменты музыкант берёт на руки своего сына, и тот на удивление засыпает. Влад Топалов в такие моменты испытывает невероятные ощущения. Фолловеры поблагодарили исполнителя за искренний рассказ, а также эмоции.

Выложенный в Сети пост успел заработать много отметок "Мне нравится". При этом множество поклонников назвали Влада Топалова хорошим отцом.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:46

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