Влад Топалов рассказал в Instagram о своих отцовских обязанностяхм

Музыкант отметил, какие невероятные ощущения он испытывает во время общения с сыном. По словам Топалова, он старается максимально больше проводить времени со своим малышом. Бывают моменты, когда его жена не может уложить сына спать. В эти моменты музыкант берёт на руки своего сына, и тот на удивление засыпает. Влад Топалов в такие моменты испытывает невероятные ощущения. Фолловеры поблагодарили исполнителя за искренний рассказ, а также эмоции.Выложенный в Сети пост успел заработать много отметок "Мне нравится". При этом множество поклонников назвали Влада Топалова хорошим отцом.