Ученые: Работа по сменам повышает риск появления болезней сердца
Ученые из Китая заявили, что работа по сменам способствует повышению риска появления болезней сердца. Статью соответствующего содержания опубликовало местное тематическое издание.
Работники Хуачжунского университета науки и технологии утверждают, что у людей, которые служат посменно, чаще появляются болезни сосудов и сердца. В эксперименте приняли участие 320 тысяч добровольцев. Проводился анализ более 20 предшествующих работ с зафиксированными 20 тысячами случаев болезни сердца. В планах авторов исследования не было цели доказать предположение, но результаты показали, что у сменных работников риск появления заболеваний мышечного органа на 13% выше, чем у людей, работающих по дням. За каждый год работы по сменам такая вероятность возрастает на 1%.
Точные причины появления болезней сердца еще неизвестны, но китайская группа предполагает, что факторы связаны с нарушением цикла сна и бодрствования, стресса и неправильного образа жизни.
Работники Хуачжунского университета науки и технологии утверждают, что у людей, которые служат посменно, чаще появляются болезни сосудов и сердца. В эксперименте приняли участие 320 тысяч добровольцев. Проводился анализ более 20 предшествующих работ с зафиксированными 20 тысячами случаев болезни сердца. В планах авторов исследования не было цели доказать предположение, но результаты показали, что у сменных работников риск появления заболеваний мышечного органа на 13% выше, чем у людей, работающих по дням. За каждый год работы по сменам такая вероятность возрастает на 1%.
Точные причины появления болезней сердца еще неизвестны, но китайская группа предполагает, что факторы связаны с нарушением цикла сна и бодрствования, стресса и неправильного образа жизни.
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:29