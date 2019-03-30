Ученые: Работа по сменам повышает риск появления болезней сердца





Работники Хуачжунского университета науки и технологии утверждают, что у людей, которые служат посменно, чаще появляются болезни сосудов и сердца. В эксперименте приняли участие 320 тысяч добровольцев. Проводился анализ более 20 предшествующих работ с зафиксированными 20 тысячами случаев болезни сердца. В планах авторов исследования не было цели доказать предположение, но результаты показали, что у сменных работников риск появления заболеваний мышечного органа на 13% выше, чем у людей, работающих по дням. За каждый год работы по сменам такая вероятность возрастает на 1%.Точные причины появления болезней сердца еще неизвестны, но китайская группа предполагает, что факторы связаны с нарушением цикла сна и бодрствования, стресса и неправильного образа жизни.