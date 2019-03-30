Названы 5 звёздных родителей, дети которых не определились с полом

В Голливуде частым явлением стали звёздные дети, которые, будучи мальчиками, носят платья или наоборот. К таким семьям относится союз Наоми Уоттс и Лива Шрайбера. Подрастающий сын любящей пары не часто надевает мальчишескую одежду, а предпочитает розовые платья и сарафаны в сочетании с длинными волосами.Обожает блёстки и сын Шарлиз Терон Джексон. Мальчик носит лосины и платья в стиле принцесс из Диснея. Наследник Меган Фокс также отращивает волосы, а на Хеллоуин скорее с удовольствием выберет костюм черлидерши.12-летняя дочь Анджелины Джоли ещё в 7 лет заявила: она чувствует себя мальчиком. Актриса полностью поддерживает позицию девочки, позволяя выходить в свет в мужском костюме и с короткой стрижкой.Не ругает сына за любовь к девичьим нарядам и Гвен Стефани. Мальчику также нравится красить ногти розовым лаком.