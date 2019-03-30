Представлен ТОП-3 лучших моторов для тюнинга





Первое место занял турбоагрегат 2JZ-GTE, выпускаемый маркой Toyota около 15 лет. Данные моторы подходят любым автомобилям, они побывали под капотом «Жигулей», «ГАЗелей». Двигатель отличается высоким запасом прочности и надежностью, он уже в «стоке» выдает до 320 л. с. Тюнеры могут увеличить его мощность до 500 л. с, а в отдельных случаях - до 1500 л. с.На второе место эксперты определили агрегат Nissan RB26DETT, завоевавший популярность после установки на модели 32-34 версий брендовых спорткаров Skyline GT-R. 2,6-литровый мотор V6 RB26 с турбонаддувом продуцирует до 280 л. с., а после «прокачки» его мощность может возрасти от 500 до 1000 л. с.ТОП-3 замыкают легендарные GM LS V8, существующие уже в семи поколениях. В оригинале мотор, пользующийся популярностью на просторах США, выдает до 400 л. с., а с доработкой до 600 л. с. Агрегат сохраняет надежность и прочность при увеличении его силы до 1000 «лошадей».