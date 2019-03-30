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Большие губы Ксении Бородиной не дают спокойствия ее подписчикам

Внешний вид телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной снова оказался в центре многочисленных обсуждений.
Большие губы Ксении Бородиной не дают спокойствия ее подписчикам

По мнению интернет-пользователей, телезнаменитость намеренно продолжает увеличивать губы.

Считанные часы назад Ксения опубликовала у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, который в пух и прах раскритиковали ее подписчики. Дело в том, что на видео Бородина в очередной раз кривляется и сознательно увеличивает губы, подпевая известной песне.

Фолловеры в комментариях принялись указывать на то, что не понимают, зачем Ксения записывает подобные ролики, ведь на видео весь акцент сделан на больших губах, что очень не идет ведущей «Дома-2».

«Лучше бы я этого не видела! Губы просто ужасные!», «Бородина, зачем ты записываешь вот Это? Повсюду суешь свои пельмени!», «Что у тебя с лицом? А рот, что с ним? Кошмар!», - продолжают писать под недавней видеозаписью Бородиной.

Большие губы Ксении Бородиной не дают спокойствия ее подписчикам

Стоит отметить, что Ксения всегда довольно агрессивно реагирует на нелицеприятные высказывания в свой адрес, однако в этот раз звезда ничего не ответила многочисленным недоброжелателям.

К слову, нашлись у Бородиной и защитники. По очереди они принялись советовать злопыхателям своей любимицы не смотреть свежие видео и фото Ксении, если им кажется, что она выглядит «неподобающе».

«Не понимаю людей, которые пишут «больше не буду заходить» или «отписываюсь»! Вас сюда как бы никто и не звал!», - написала фанатка Ксюши.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:55

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