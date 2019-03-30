Большие губы Ксении Бородиной не дают спокойствия ее подписчикам

«Лучше бы я этого не видела! Губы просто ужасные!», «Бородина, зачем ты записываешь вот Это? Повсюду суешь свои пельмени!», «Что у тебя с лицом? А рот, что с ним? Кошмар!», - продолжают писать под недавней видеозаписью Бородиной.

«Не понимаю людей, которые пишут «больше не буду заходить» или «отписываюсь»! Вас сюда как бы никто и не звал!», - написала фанатка Ксюши.

По мнению интернет-пользователей, телезнаменитость намеренно продолжает увеличивать губы.Считанные часы назад Ксения опубликовала у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, который в пух и прах раскритиковали ее подписчики. Дело в том, что на видео Бородина в очередной раз кривляется и сознательно увеличивает губы, подпевая известной песне.Фолловеры в комментариях принялись указывать на то, что не понимают, зачем Ксения записывает подобные ролики, ведь на видео весь акцент сделан на больших губах, что очень не идет ведущей «Дома-2».Стоит отметить, что Ксения всегда довольно агрессивно реагирует на нелицеприятные высказывания в свой адрес, однако в этот раз звезда ничего не ответила многочисленным недоброжелателям.К слову, нашлись у Бородиной и защитники. По очереди они принялись советовать злопыхателям своей любимицы не смотреть свежие видео и фото Ксении, если им кажется, что она выглядит «неподобающе».