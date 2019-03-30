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На Западе отмечают увеличение закупок золота в РФ в рамках «дедолларизации»

Россия начала мероприятия в рамках реализации программы по «дедолларизации», приведшие, как отмечают на Западе, к настоящей «золотой лихорадке». За последнее десятилетие РФ в 4 раза увеличила свой золоторезерв.
На Западе отмечают увеличение закупок золота в РФ в рамках «дедолларизации»

Минувший год по закупкам драгоценного металла превзошел показатели предыдущих лет - импорт превысил добычу. Подобная тенденция сохраняется и в 2019-м. Согласно данным ЦБ, в феврале запасы золота в РФ возросли на 1 млн унций. Эксперты оценивают это как способность государства быстро добиться результатов в сокращении долларовых активов. Москва, уверены специалисты, может импортировать золото в еще больших объемах, чтобы свести до минимума риски геополитических шоков и возможного введения новых санкций США.

Финансовые аналитики не исключают глобального экономического воздействия в случае внедрение программы «дедолларизация» и в других странах. Спрос на американскую валюту может упасть при наличии иных вариантов вложений, в том числе в золото или китайский юань.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:10

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