На Западе отмечают увеличение закупок золота в РФ в рамках «дедолларизации»





Минувший год по закупкам драгоценного металла превзошел показатели предыдущих лет - импорт превысил добычу. Подобная тенденция сохраняется и в 2019-м. Согласно данным ЦБ, в феврале запасы золота в РФ возросли на 1 млн унций. Эксперты оценивают это как способность государства быстро добиться результатов в сокращении долларовых активов. Москва, уверены специалисты, может импортировать золото в еще больших объемах, чтобы свести до минимума риски геополитических шоков и возможного введения новых санкций США.Финансовые аналитики не исключают глобального экономического воздействия в случае внедрение программы «дедолларизация» и в других странах. Спрос на американскую валюту может упасть при наличии иных вариантов вложений, в том числе в золото или китайский юань.