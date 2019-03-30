Смартфон Galaxy S10 5G могут не оснастить модемом 5G от Qualcomm





Специалисты сделали такой вывод вследствие расхождения в массе, а также габаритах. Например, вариация Galaxy S10 имеет следующие габариты и массу: 162,6x77,1x7,9 мм/198 грамм. А вот данные показатели Galaxy S10 5G составляют 162,2x77,1x7,8 мм/208 грамм. Принимая в учёт максимальные сходства в характеристиках между данными версиями, довольно трудно пояснить прибавку в 10 грамм. Вследствие этого появилось мнение, что вместе с SoC Exynos будет функционировать другой модем 5G.У Samsung наблюдалось уже подобное. В данном случае у североамериканской, а также глобальной модификации Galaxy Nexus отличались габариты. Причиной являлась разность радиомодулей, а также антенн. Не исключается, что нечто похожее произошло с версией Galaxy S10 5G.