АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман или бюджетник: Назван рейтинг самых популярных смартфонов в РФ в 2019 году
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Смартфон Galaxy S10 5G могут не оснастить модемом 5G от Qualcomm

В интернете появились новые подробности касательно смартфона Galaxy S10 5G фирмы Samsung. Данная модель может быть и не будет оснащаться модемом 5G производства Qualcomm.
Смартфон Galaxy S10 5G могут не оснастить модемом 5G от Qualcomm

Специалисты сделали такой вывод вследствие расхождения в массе, а также габаритах. Например, вариация Galaxy S10 имеет следующие габариты и массу: 162,6x77,1x7,9 мм/198 грамм. А вот данные показатели Galaxy S10 5G составляют 162,2x77,1x7,8 мм/208 грамм. Принимая в учёт максимальные сходства в характеристиках между данными версиями, довольно трудно пояснить прибавку в 10 грамм. Вследствие этого появилось мнение, что вместе с SoC Exynos будет функционировать другой модем 5G.

У Samsung наблюдалось уже подобное. В данном случае у североамериканской, а также глобальной модификации Galaxy Nexus отличались габариты. Причиной являлась разность радиомодулей, а также антенн. Не исключается, что нечто похожее произошло с версией Galaxy S10 5G.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Охранник Валерия Леонтьева грубо
Ксения Собчак не будет выдвигать свою
В Москве в коммунальной квартире
Ученые: Работа по сменам повышает риск
Смартфон Galaxy S10 5G могут не
«Не верьте»: Солист «Кар-Мэн» Сергей
Учёные назвали возраст наступления
ASUS запустил весеннюю акцию на
Влад Топалов рассказал в Instagram о
Представлен ТОП-3 лучших моторов для
Ученые: Дробное питание и поздний ужин
У Майи Донцовой и Алексея Купина
Юлия Ефременкова записала песню с Марго
Названы 5 звёздных родителей, дети
На Западе отмечают увеличение закупок
Смартфон Umidigi F1 Play получил ценник
Большие губы Ксении Бородиной не дают
Концерн FCA готовит к выпуску
Дочка Кристины Орбакайте освоила
Смартфон Meizu16S получил 6,2-дюймовый
«Глупость какая-то»: Татьяна Буланова
Microsoft возобновила разработку
Ученый: Сезонный перевод часов почти не
"Ест на ночь пельмени": Саша Савельева
Названа пятёрка самых продаваемых в
Ксения Собчак продолжает заявлять, что
Саша Черно неудачно оголила в Instagram
В Сети появились данные о первом полете
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
В Москве на авто актера Виктора Супруна
Просмотреть все новости