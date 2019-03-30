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Концерн FCA готовит к выпуску лимитированную версию пикапа Jeep Gladiator с мотором мощностью в 285 «лошадей»

Концерн FCA готовит к выпуску лимитированную версию пикапа Jeep Gladiator. Новое поколение универсального автомобиля с мотором мощностью в 285 «лошадей» появится на мировых авторынках через несколько недель.
Концерн FCA готовит к выпуску лимитированную версию пикапа Jeep Gladiator с мотором мощностью в 285 «лошадей»

Производитель намерен выпустить 4 190 единиц пикапа-кабриолета. В автосалонах появится Jeep Gladiator в нескольких модификациях. Базовый вариант новинки с приставкой Sport с наиболее скромным оснащением оценили в 33 545 долларов. Модель в исполнении Overland имеет 18-дюймовые колесные диски, электростеклоподъемники и раздельный климат-контроль. Топовой, но не самой дорогой модификацией является Rubicon, чья стоимость составляет 43 545 долларов. Автоконцерн планирует выпустить и ограниченную серию Launch Edition за 60 000 долларов.

Среди дорожных характеристик базового варианта пикапа можно отметить 3,6-литровый агрегат с наддувом мощностью 285 лошадиных сил, 352 Нм крутящего момента. Силовая установка приводится в действие 8-диапазонной АКПП или 6-ступенчатой «механикой».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:55

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