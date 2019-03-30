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ASUS запустил весеннюю акцию на смартфоны ZenFone Max

Бренд ASUS запустил весеннюю акцию на смартфоны ZenFone Max и ZenFone Max Pro. Гаджеты можно приобрести за 11-13 тысяч рублей.
ASUS запустил весеннюю акцию на смартфоны ZenFone Max

В фирменных магазинах ASUS Shop начали действовать весенние скидки на модели линейки ZenFone Max. До 14 апреля компания предлагает приобрести смартфон M2 с 3+32 ГБ памяти за 11 тысяч рублей. Версия с 4+64 ГБ доступна по цене 13 тысяч рублей.

Безрамочный ZenFone Max имеет диагональ экрана 6,3 дюймов и процессор Snapdragon 632. Основная камера устройства снимает в качестве 13+2 Мп, передняя - 8 Мп.

ZenFone Max Pro работает на Snapdragon 636 и ОС Android 8.1. Диагональ дисплея равна 5,99 дюймам. Фронтальная камера имеет качество 8 Мп, двойная задняя - 5+13 Мп. Помимо высокой производительности гаджет отличается большой ёмкостью батареи и прочным защитным стеклом.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:55

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