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Смартфон Meizu16S получил 6,2-дюймовый дисплей Full-HD+

Meizu16S «засветился» в рамках Geekebench. Новинка имеет кодовое название «alps m1971». Флагманская версия получила 6,2-дюймовый дисплей Full-HD+. Основой устройства выступает Snapdragon 855.
Смартфон Meizu16S получил 6,2-дюймовый дисплей Full-HD+

Сзади модель комплектуется 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586 с OIS. Устройство наделили более тонкими рамками в сравнении с Meizu 16. Емкость аккумуляторной батареи должна составить 3600 мАч. Согласно ожиданиям, устройство получит быструю зарядку на 24 Вт.

Модель прошла сертификацию 3C, однако пока не появилась на TENAA. В настоящее время поклонники MEIZU ожидают официального анонса, а также начала реализаций, которые запланированы на апрель месяц.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:38

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