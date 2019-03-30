Смартфон Meizu16S получил 6,2-дюймовый дисплей Full-HD+
Meizu16S «засветился» в рамках Geekebench. Новинка имеет кодовое название «alps m1971». Флагманская версия получила 6,2-дюймовый дисплей Full-HD+. Основой устройства выступает Snapdragon 855.
Сзади модель комплектуется 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586 с OIS. Устройство наделили более тонкими рамками в сравнении с Meizu 16. Емкость аккумуляторной батареи должна составить 3600 мАч. Согласно ожиданиям, устройство получит быструю зарядку на 24 Вт.
Модель прошла сертификацию 3C, однако пока не появилась на TENAA. В настоящее время поклонники MEIZU ожидают официального анонса, а также начала реализаций, которые запланированы на апрель месяц.
Сзади модель комплектуется 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586 с OIS. Устройство наделили более тонкими рамками в сравнении с Meizu 16. Емкость аккумуляторной батареи должна составить 3600 мАч. Согласно ожиданиям, устройство получит быструю зарядку на 24 Вт.
Модель прошла сертификацию 3C, однако пока не появилась на TENAA. В настоящее время поклонники MEIZU ожидают официального анонса, а также начала реализаций, которые запланированы на апрель месяц.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:38