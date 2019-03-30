Ксения Собчак продолжает заявлять, что является верной женщиной

«Верным и честным», - отметила Собчак.

«Ты имеешь право бороться за свое счастье! Почему в этот момент ты должен думать о какой-то, к примеру, абстрактной женщине, которую ты не знаешь даже?..», - заявила в свое время на телепрограмме «Секрет на миллион» Ксения Собчак.



