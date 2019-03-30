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Ксения Собчак продолжает заявлять, что является верной женщиной

Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак продолжает настаивать на том, что является верной и честной женщиной.
Ксения Собчак продолжает заявлять, что является верной женщиной

По словам эпатажной тележурналистки, она никогда не обманывала.

Несколько часов назад в социальных сетях появилось очередное интервью с любимой супругой известнейшего российского актера и кинорежиссера Максима Виторгана. В ходе общения с Собчак журналист решил процитировать Ксению Анатольевну и спросил у звезды, по-прежнему ли она «верная жена и послушная девочка».

Стоит отметить, что экс-претендент на пост президента РФ в 2018 году довольно быстро дала ответ на поставленный вопрос. Ксения Анатольевна подчеркнула, что «в принципе» является верным человеком.

«Верным и честным», - отметила Собчак.

Ксения Собчак продолжает заявлять, что является верной женщиной

Также телезнаменитость указала на то, что никогда не обманывает, ведь попросту не видит в этом смысла, сообщает 7d.org.ua. Нужно сказать, что похожее заявление Ксения Анатольевна сделала во время общения с ведущей телепрограммы «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой.

Тогда Собчак весьма категорично заявила, что не видит ничего плохого в том, чтобы человек боролся за свое счастье, даже если у объекта вожделения есть, к примеру, семья.

«Ты имеешь право бороться за свое счастье! Почему в этот момент ты должен думать о какой-то, к примеру, абстрактной женщине, которую ты не знаешь даже?..», - заявила в свое время на телепрограмме «Секрет на миллион» Ксения Собчак.




 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:01

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