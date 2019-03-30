Ксения Собчак продолжает заявлять, что является верной женщиной
Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак продолжает настаивать на том, что является верной и честной женщиной.
По словам эпатажной тележурналистки, она никогда не обманывала.
Несколько часов назад в социальных сетях появилось очередное интервью с любимой супругой известнейшего российского актера и кинорежиссера Максима Виторгана. В ходе общения с Собчак журналист решил процитировать Ксению Анатольевну и спросил у звезды, по-прежнему ли она «верная жена и послушная девочка».
Стоит отметить, что экс-претендент на пост президента РФ в 2018 году довольно быстро дала ответ на поставленный вопрос. Ксения Анатольевна подчеркнула, что «в принципе» является верным человеком.
Также телезнаменитость указала на то, что никогда не обманывает, ведь попросту не видит в этом смысла, сообщает 7d.org.ua. Нужно сказать, что похожее заявление Ксения Анатольевна сделала во время общения с ведущей телепрограммы «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой.
Тогда Собчак весьма категорично заявила, что не видит ничего плохого в том, чтобы человек боролся за свое счастье, даже если у объекта вожделения есть, к примеру, семья.
По словам эпатажной тележурналистки, она никогда не обманывала.
Несколько часов назад в социальных сетях появилось очередное интервью с любимой супругой известнейшего российского актера и кинорежиссера Максима Виторгана. В ходе общения с Собчак журналист решил процитировать Ксению Анатольевну и спросил у звезды, по-прежнему ли она «верная жена и послушная девочка».
Стоит отметить, что экс-претендент на пост президента РФ в 2018 году довольно быстро дала ответ на поставленный вопрос. Ксения Анатольевна подчеркнула, что «в принципе» является верным человеком.
«Верным и честным», - отметила Собчак.
Также телезнаменитость указала на то, что никогда не обманывает, ведь попросту не видит в этом смысла, сообщает 7d.org.ua. Нужно сказать, что похожее заявление Ксения Анатольевна сделала во время общения с ведущей телепрограммы «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой.
Тогда Собчак весьма категорично заявила, что не видит ничего плохого в том, чтобы человек боролся за свое счастье, даже если у объекта вожделения есть, к примеру, семья.
«Ты имеешь право бороться за свое счастье! Почему в этот момент ты должен думать о какой-то, к примеру, абстрактной женщине, которую ты не знаешь даже?..», - заявила в свое время на телепрограмме «Секрет на миллион» Ксения Собчак.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:01