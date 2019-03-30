В Сети появились данные о первом полете транспортного самолёта Ил-112В
В Сети Twitter появилось видео первого полета транспортного самолёта Ил-112В. Из ролика видно, как лайнер взлетает с территории Воронежского авиастроительного объединения.
Самолетом Ил-112В управлял Николай Куимов, являющийся Героем России. Первый полет лайнера длился около 45 минут. Летчиков-испытателей встречал на земле Юрий Борисов, занимающий пост заместителя вице-премьера Российской Федерации, а также руководители Минпромторга РФ и Министерства Обороны.
По заявлению Юрия Борисова, Ил-112В является не только транспортником, но и уникальной платформой, которую можно использовать для большого круга гражданских, а также военных проектов.
Самолетом Ил-112В управлял Николай Куимов, являющийся Героем России. Первый полет лайнера длился около 45 минут. Летчиков-испытателей встречал на земле Юрий Борисов, занимающий пост заместителя вице-премьера Российской Федерации, а также руководители Минпромторга РФ и Министерства Обороны.
По заявлению Юрия Борисова, Ил-112В является не только транспортником, но и уникальной платформой, которую можно использовать для большого круга гражданских, а также военных проектов.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:56