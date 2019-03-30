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Флагман или бюджетник: Назван рейтинг самых популярных смартфонов в РФ в 2019 году
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Названа пятёрка самых продаваемых в России бюджетных авто

Названа пятёрка самых продаваемых в России бюджетных авто за январь и март 2019 года. Стоимость машин не превышает 800 тысяч рублей.
Названа пятёрка самых продаваемых в России бюджетных авто

Составлен рейтинг самых ходовых бюджетных автомобилей за прошедшие 2 месяца текущего года. В России и на мировом рынке масс-сегмент является наиболее крупным и востребованным. В 2019-м отечественные дилеры реализовали 230 тысяч новых авто. Чаще всего покупатели останавливались на бестселлере LADA Granta.

Обновлённая в прошлом году машина расширила линейку комплектаций и заметно усовершенствовала дизайн. В последнее время Granta неизменно лидирует по продажам, имея цену всего 435 тысяч рублей за базовую версию.

На втором месте оказался флагман LADA Vesta от "АвтоВАЗа". Модель приобрели более 15 тысяч россиян за 595 тысяч в начальной комплектации.

Южнокорейская KIA Rio получила "бронзу" с результатом 13 тысяч проданных экземпляров. Стоит машина от 765 тысяч рублей.

Также весьма популярны в России Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. Первый за 2 месяца приобрели 6 тысяч водителей по цене 670 тысяч рублей. KIA за 730 тысяч рублей показала результат в 8 тысяч.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:05

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