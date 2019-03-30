Ученый: Сезонный перевод часов почти не ощущается человеческим организмом
Диего Редолар, специалист Открытого Университета Каталонии, рассказал о реакции человеческого организма на сезонный перевод часов. Ученый успокоил общественность, заявив об отсутствии негативных факторов, связанных со здоровьем при переходе на зимнее или летнее время.
Небольшое возбуждение нервной системы наблюдается лишь в первый день перевода стрелок. Через сутки, утверждает нейробиолог, организм человека полностью подстраивается под новый режим и не ощущает дискомфорта. В большей степени изменение времени, считает ученый, затрагивает экономическую и социальную сферы. Перевод часов не мешает нормальному функционированию жизненно важных органов, но может влиять на настроение людей, так как в светлое время легче приступать к работе. Некий дискомфорт в первые несколько дней после изменений ощущают дети и пожилые граждане.
Страны Европы в ночь на 31 марта перейдут на летнее время. С 2021 года регион планирует отказаться от сезонного перевода стрелок, и парламентарии поддержали соответствующий законопроект. Редолар предлагает европейским государствам оставаться на зимнем времени, как сделали ряд держав, включая Россию. В РФ не переводят часы с октября 2014-го.
Небольшое возбуждение нервной системы наблюдается лишь в первый день перевода стрелок. Через сутки, утверждает нейробиолог, организм человека полностью подстраивается под новый режим и не ощущает дискомфорта. В большей степени изменение времени, считает ученый, затрагивает экономическую и социальную сферы. Перевод часов не мешает нормальному функционированию жизненно важных органов, но может влиять на настроение людей, так как в светлое время легче приступать к работе. Некий дискомфорт в первые несколько дней после изменений ощущают дети и пожилые граждане.
Страны Европы в ночь на 31 марта перейдут на летнее время. С 2021 года регион планирует отказаться от сезонного перевода стрелок, и парламентарии поддержали соответствующий законопроект. Редолар предлагает европейским государствам оставаться на зимнем времени, как сделали ряд держав, включая Россию. В РФ не переводят часы с октября 2014-го.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:13