Ученый: Сезонный перевод часов почти не ощущается человеческим организмом





Небольшое возбуждение нервной системы наблюдается лишь в первый день перевода стрелок. Через сутки, утверждает нейробиолог, организм человека полностью подстраивается под новый режим и не ощущает дискомфорта. В большей степени изменение времени, считает ученый, затрагивает экономическую и социальную сферы. Перевод часов не мешает нормальному функционированию жизненно важных органов, но может влиять на настроение людей, так как в светлое время легче приступать к работе. Некий дискомфорт в первые несколько дней после изменений ощущают дети и пожилые граждане.Страны Европы в ночь на 31 марта перейдут на летнее время. С 2021 года регион планирует отказаться от сезонного перевода стрелок, и парламентарии поддержали соответствующий законопроект. Редолар предлагает европейским государствам оставаться на зимнем времени, как сделали ряд держав, включая Россию. В РФ не переводят часы с октября 2014-го.