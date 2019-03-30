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Ученый: Сезонный перевод часов почти не ощущается человеческим организмом

Диего Редолар, специалист Открытого Университета Каталонии, рассказал о реакции человеческого организма на сезонный перевод часов. Ученый успокоил общественность, заявив об отсутствии негативных факторов, связанных со здоровьем при переходе на зимнее или летнее время.
Ученый: Сезонный перевод часов почти не ощущается человеческим организмом

Небольшое возбуждение нервной системы наблюдается лишь в первый день перевода стрелок. Через сутки, утверждает нейробиолог, организм человека полностью подстраивается под новый режим и не ощущает дискомфорта. В большей степени изменение времени, считает ученый, затрагивает экономическую и социальную сферы. Перевод часов не мешает нормальному функционированию жизненно важных органов, но может влиять на настроение людей, так как в светлое время легче приступать к работе. Некий дискомфорт в первые несколько дней после изменений ощущают дети и пожилые граждане.

Страны Европы в ночь на 31 марта перейдут на летнее время. С 2021 года регион планирует отказаться от сезонного перевода стрелок, и парламентарии поддержали соответствующий законопроект. Редолар предлагает европейским государствам оставаться на зимнем времени, как сделали ряд держав, включая Россию. В РФ не переводят часы с октября 2014-го.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:13

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