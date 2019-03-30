Составлен ТОП-5 самых доступных седанов с большим багажником





На первом месте рейтинга разместился Lifan Solano II с объемом багажника в 560 л. Бензиновые двигатели данной модели имеют объем 1,5 и 1,8 л, а их мощность - 100 и 125 лошадиных сил соответственно. На данный момент цена седана в России начинается от 709 900 рублей.Datsun-on-DO оказался на второй позиции с багажным отделом в 530 л. Под капотом разместился мотор объемом 1,6 л. и мощностью 82/87 лошадиных сил. Приобрести машину в РФ можно за 480 000 рублей.Закрывает тройку Datsun-on-DO, багажник которой на 520 литров. «Сердце» автомобиля имеет 87, 98 или 106 лошадиных сил. На сегодня седан доступен от 373 410 рублей с учётом специальных акций и предложений.Следующей оказалась Renault Logan с объемом багажного отдела в 510 л. Он оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем с отдачей в 82, 102 или 113 лошадиных сил. Российскому покупателю придется отдать от 564 000 рублей, чтоб купить данное авто.Замыкает ТОП-5 Nissan Almera с 500-литровым багажником. Силовая установка седана на 1,6 л. и 102 лошадиные силы. Приобрести в Российской Федерации его возможно за 688 000 и выше.