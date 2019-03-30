АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман или бюджетник: Назван рейтинг самых популярных смартфонов в РФ в 2019 году
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Составлен ТОП-5 самых доступных седанов с большим багажником

Седаны пользуются большой популярностью среди российских покупателей. Специалисты составили ТОП-5 самых доступных представителей сегмента, которые обладают большим багажником.
Составлен ТОП-5 самых доступных седанов с большим багажником

На первом месте рейтинга разместился Lifan Solano II с объемом багажника в 560 л. Бензиновые двигатели данной модели имеют объем 1,5 и 1,8 л, а их мощность - 100 и 125 лошадиных сил соответственно. На данный момент цена седана в России начинается от 709 900 рублей.

Datsun-on-DO оказался на второй позиции с багажным отделом в 530 л. Под капотом разместился мотор объемом 1,6 л. и мощностью 82/87 лошадиных сил. Приобрести машину в РФ можно за 480 000 рублей.

Закрывает тройку Datsun-on-DO, багажник которой на 520 литров. «Сердце» автомобиля имеет 87, 98 или 106 лошадиных сил. На сегодня седан доступен от 373 410 рублей с учётом специальных акций и предложений.

Следующей оказалась Renault Logan с объемом багажного отдела в 510 л. Он оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем с отдачей в 82, 102 или 113 лошадиных сил. Российскому покупателю придется отдать от 564 000 рублей, чтоб купить данное авто.

Замыкает ТОП-5 Nissan Almera с 500-литровым багажником. Силовая установка седана на 1,6 л. и 102 лошадиные силы. Приобрести в Российской Федерации его возможно за 688 000 и выше.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы 5 звёздных родителей, дети
На Западе отмечают увеличение закупок
Смартфон Umidigi F1 Play получил ценник
Большие губы Ксении Бородиной не дают
Концерн FCA готовит к выпуску
Дочка Кристины Орбакайте освоила
Смартфон Meizu16S получил 6,2-дюймовый
«Глупость какая-то»: Татьяна Буланова
Microsoft возобновила разработку
Ученый: Сезонный перевод часов почти не
"Ест на ночь пельмени": Саша Савельева
Названа пятёрка самых продаваемых в
Ксения Собчак продолжает заявлять, что
Саша Черно неудачно оголила в Instagram
В Сети появились данные о первом полете
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
В Москве на авто актера Виктора Супруна
Составлен ТОП-5 самых доступных седанов
Настасья Самбурская пожаловалась на
Медики выяснили, чем клубника полезна
Кита Флинта из группы "The Prodigy"
Юлия Ефременкова записала песню с Марго
«Мы не хотим, чтобы обе мамы были на
Новый южнокорейский бренд NeuWai удивил
Андрей Малахов рассказал о состоявшейся
Ученые: Жалобы детей на ЖКТ могут
Слайдер Xiaomi Mi Mix 3 получил
Николас Кейдж вступил брак в сильном
Компания BMW разрабатывает новый
Новая девушка Романа Гриценко
Просмотреть все новости