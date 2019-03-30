"Ест на ночь пельмени": Саша Савельева рассказала правду о стройной Лере Кудрявцевой
Знаменитая российская телеведущая Лера Кудрявцева восхищает своей фигурой не только поклонников. Стройная и эффектная звезда голубого экрана вызывает зависть у коллег по цеху. Саша Савельева решила рассказать правду об артистке, отметив, что она предпочитает есть калорийные продукты.
Ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» может похвастаться стройным телом, хотя не прилагает для этого никаких усилий. Знаменитость не сидит на диетах, а в тренажерном зале ее редко можно увидеть. Лера Кудрявцева недавно опубликовала в Instagram снимок, где позирует с пачкой чипсов. В комментарии звезда призналась, что между съемками устраивает такой быстрый и легкий перекус. На пост коллеги по цеху отреагировала певица Валерия, удивившись, как артистка может есть ночью чипсы, пирожки, и картошку жареную, что совсем не отражается на ее фигуре.
К обсуждению фото решила подключиться и экс-участница коллектива «Фабрика» Саша Савельева, указав, что на ночь телеведущая может есть и пельмени. «Рассказывала мне как-то…», - призналась исполнительница.
Поклонники знаменитости не поверили в то, что Лера Кудрявцева балует себя такими вредными продуктами как чипсы: «Ну, конечно, ест, как же. Выглядела бы она так», «Никогда не поверю, что вы едите чипсы», «Ну никак не могу представить, что вы кушаете такую еду!».
Ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» может похвастаться стройным телом, хотя не прилагает для этого никаких усилий. Знаменитость не сидит на диетах, а в тренажерном зале ее редко можно увидеть. Лера Кудрявцева недавно опубликовала в Instagram снимок, где позирует с пачкой чипсов. В комментарии звезда призналась, что между съемками устраивает такой быстрый и легкий перекус. На пост коллеги по цеху отреагировала певица Валерия, удивившись, как артистка может есть ночью чипсы, пирожки, и картошку жареную, что совсем не отражается на ее фигуре.
К обсуждению фото решила подключиться и экс-участница коллектива «Фабрика» Саша Савельева, указав, что на ночь телеведущая может есть и пельмени. «Рассказывала мне как-то…», - призналась исполнительница.
Поклонники знаменитости не поверили в то, что Лера Кудрявцева балует себя такими вредными продуктами как чипсы: «Ну, конечно, ест, как же. Выглядела бы она так», «Никогда не поверю, что вы едите чипсы», «Ну никак не могу представить, что вы кушаете такую еду!».
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:08