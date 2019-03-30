"Ест на ночь пельмени": Саша Савельева рассказала правду о стройной Лере Кудрявцевой

Ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» может похвастаться стройным телом, хотя не прилагает для этого никаких усилий. Знаменитость не сидит на диетах, а в тренажерном зале ее редко можно увидеть. Лера Кудрявцева недавно опубликовала в Instagram снимок, где позирует с пачкой чипсов. В комментарии звезда призналась, что между съемками устраивает такой быстрый и легкий перекус. На пост коллеги по цеху отреагировала певица Валерия, удивившись, как артистка может есть ночью чипсы, пирожки, и картошку жареную, что совсем не отражается на ее фигуре.К обсуждению фото решила подключиться и экс-участница коллектива «Фабрика» Саша Савельева, указав, что на ночь телеведущая может есть и пельмени. «Рассказывала мне как-то…», - призналась исполнительница.Поклонники знаменитости не поверили в то, что Лера Кудрявцева балует себя такими вредными продуктами как чипсы: «Ну, конечно, ест, как же. Выглядела бы она так», «Никогда не поверю, что вы едите чипсы», «Ну никак не могу представить, что вы кушаете такую еду!».