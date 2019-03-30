Саша Черно неудачно оголила в Instagram грудь
Любимая супруга Иосифа Оганесяна – Александра Черно неудачно обнажила грудь.
По словам многочисленных интернет-пользователей, они не ожидали увидеть скандальную участницу реалити-шоу «Дом-2» полуголой в Instagram.
Всем известно, что Александре очень нравится тот факт, что у нее есть несколько лишних килограммов. Почти каждый день Черно спешит опубликовать в личном микроблоге несколько новых фотографий и Stories, на некоторых из которых она может быть запечатлена даже в нижнем белье.
Впрочем, несколько часов назад Саша шокировала фолловеров и буквально взорвала Сеть. Дело в том, что избранница Оганесяна разместила в личном профиле несколько коротких видеозаписей, на которых она позирует с обнаженной грудью.
На видеороликах Александра обращается к своим подписчикам, которых благодарит за то, что они в последнее время пишут ей только хорошие комментарии.
По словам Александры, она всегда была мудрой девушкой, а телезрители «Дома-2» не замечают этого только потому, что смотрят на нее не под тем «углом».
Только вот мало кто обратил внимание на заявления Черно, большинство читателей вовсю принялись обсуждать внешний вид девушки, в котором она предстала на записи.
По словам многочисленных интернет-пользователей, они не ожидали увидеть скандальную участницу реалити-шоу «Дом-2» полуголой в Instagram.
Всем известно, что Александре очень нравится тот факт, что у нее есть несколько лишних килограммов. Почти каждый день Черно спешит опубликовать в личном микроблоге несколько новых фотографий и Stories, на некоторых из которых она может быть запечатлена даже в нижнем белье.
Впрочем, несколько часов назад Саша шокировала фолловеров и буквально взорвала Сеть. Дело в том, что избранница Оганесяна разместила в личном профиле несколько коротких видеозаписей, на которых она позирует с обнаженной грудью.
На видеороликах Александра обращается к своим подписчикам, которых благодарит за то, что они в последнее время пишут ей только хорошие комментарии.
«Мне так приятно, что от вас сейчас много положительных комментариев по поводу того, как я грамотно рассуждаю, какая я стала мудрая и так далее..», - заявляет Черно.
По словам Александры, она всегда была мудрой девушкой, а телезрители «Дома-2» не замечают этого только потому, что смотрят на нее не под тем «углом».
Только вот мало кто обратил внимание на заявления Черно, большинство читателей вовсю принялись обсуждать внешний вид девушки, в котором она предстала на записи.
«Какой кошмар! А одеться нет?..», - пишут в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:57