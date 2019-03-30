Новый южнокорейский бренд NeuWai удивил автомобилями будущего
Южнокорейский производитель Songuo Motors презентовал в рамках мотор-шоу в Сеуле продукцию новой марки NeuWai. Брендовая линейка включает 12 моделей, отличающихся передовыми технологиями и современным оборудованием.
Как отметил гендиректор Songuo Motors Тим Шин, NeuWai привносит в автомобильную индустрию новую бизнес-модель, инновационные материалы и новаторскую стратегию производства. Модельная линия бренда, представленная в Сеуле, включает «малолитражку», кроссовер, пикап, купе, авто с модульной конструкцией, четырехдверный субкомпакт. Машины построены по запатентованной фирмой передовой системе формования композитных панелей кузова с глянцевым покрытием. Они изначально выпускаются цветными, что позволяет добиться глубокого оттенка без дополнительной покраски.
Детали, изготовленные из инновационного материала, остающегося прочным и эластичным даже при вторичной переработке, не деформируются. Они крепятся вместо несущего кузова на пространственую раму. Силовая сторона моделей NeuWai представлена электродвигателями переменного тока с показателями энергопотребления до 93%, бензиновыми агрегатами и моторами, работающими на жидком пропане. Выпуск первой машины бренда начнется весной 2020 года.
Как отметил гендиректор Songuo Motors Тим Шин, NeuWai привносит в автомобильную индустрию новую бизнес-модель, инновационные материалы и новаторскую стратегию производства. Модельная линия бренда, представленная в Сеуле, включает «малолитражку», кроссовер, пикап, купе, авто с модульной конструкцией, четырехдверный субкомпакт. Машины построены по запатентованной фирмой передовой системе формования композитных панелей кузова с глянцевым покрытием. Они изначально выпускаются цветными, что позволяет добиться глубокого оттенка без дополнительной покраски.
Детали, изготовленные из инновационного материала, остающегося прочным и эластичным даже при вторичной переработке, не деформируются. Они крепятся вместо несущего кузова на пространственую раму. Силовая сторона моделей NeuWai представлена электродвигателями переменного тока с показателями энергопотребления до 93%, бензиновыми агрегатами и моторами, работающими на жидком пропане. Выпуск первой машины бренда начнется весной 2020 года.
Авто
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:03