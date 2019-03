Кита Флинта из группы "The Prodigy" похоронили под песни фанатов

В британском Эссексе прошли похороны Флинта, на которые приехали тысячи фанатов The Prodigy. На процессии присутствовали друзья и близкие музыканта. Проводить бывшего мужа пришла Маюма Кай и его друг Пол Кэй. Семья привела на кладбище овчарку Сайруса, любимого пса покойного.В Брейнтри пришлось на некоторое время перекрыть автомобильное движение, поскольку поклонники Флинта устроили шествие в 2,5 километра длиной. Фанаты пели популярные песни The Prodigy.Отпевание состоялось под композицию группы "Out of Space", которую транслировали через колонки. На улицах города поклонники устроили масштабный рейв.После похорон многие из пришедших подписали петицию об установке памятника Флинту. Напомним, что в связи с его смертью The Prodigy отменили запланированные концерты, в том числе и в Москве. Скончался 49-летний Флинт 4 марта.