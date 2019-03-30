«Глупость какая-то»: Татьяна Буланова прокомментировала слухе о скандале с Владиславом Радимовым





Знаменитая исполнительница в начале марта впервые за последние 13 лет выступила в Санкт-Петербурге с сольным концертом. В зале присутствовали многие коллеги артистки, наследники Булановой, но вот бывшего супруга Владислава Радимова не было.Журналисты задали исполнительнице вопрос касательно слухов о судебном иске, на что знаменитость ответила: «Это просто глупость…». По словам певицы, у нее нормальные отношения с бывшим мужем, а новость о разбирательстве сочинил какой-то репортер, решивший, что может сделать из этого сенсацию.Татьяна Буланова призналась: вокруг нее и ее семьи часто ходят различные слухи, на которые она старается не реагировать. Для самого Радимова сведения о скандале с артисткой были неожиданными и очень его удивили.