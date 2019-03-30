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«Глупость какая-то»: Татьяна Буланова прокомментировала слухе о скандале с Владиславом Радимовым

Татьяна Буланова и ее экс-супруг Владислав Радимов смогли сохранить хорошие отношения после развода, но недавно в СМИ появились сведения о том, что певица подала иску в суд к бывшему мужу с требованием выплачивать алименты на общего наследника. Звезда эстрады на днях прокомментировала слухи о скандале.

«Глупость какая-то»: Татьяна Буланова прокомментировала слухе о скандале с Владиславом Радимовым

Знаменитая исполнительница в начале марта впервые за последние 13 лет выступила в Санкт-Петербурге с сольным концертом. В зале присутствовали многие коллеги артистки, наследники Булановой, но вот бывшего супруга Владислава Радимова не было.
«Глупость какая-то»: Татьяна Буланова прокомментировала слухе о скандале с Владиславом Радимовым

Журналисты задали исполнительнице вопрос касательно слухов о судебном иске, на что знаменитость ответила: «Это просто глупость…». По словам певицы, у нее нормальные отношения с бывшим мужем, а новость о разбирательстве сочинил какой-то репортер, решивший, что может сделать из этого сенсацию.

Татьяна Буланова призналась: вокруг нее и ее семьи часто ходят различные слухи, на которые она старается не реагировать. Для самого Радимова сведения о скандале с артисткой были неожиданными и очень его удивили.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:30

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