«Глупость какая-то»: Татьяна Буланова прокомментировала слухе о скандале с Владиславом Радимовым
Татьяна Буланова и ее экс-супруг Владислав Радимов смогли сохранить хорошие отношения после развода, но недавно в СМИ появились сведения о том, что певица подала иску в суд к бывшему мужу с требованием выплачивать алименты на общего наследника. Звезда эстрады на днях прокомментировала слухи о скандале.
Знаменитая исполнительница в начале марта впервые за последние 13 лет выступила в Санкт-Петербурге с сольным концертом. В зале присутствовали многие коллеги артистки, наследники Булановой, но вот бывшего супруга Владислава Радимова не было.
Журналисты задали исполнительнице вопрос касательно слухов о судебном иске, на что знаменитость ответила: «Это просто глупость…». По словам певицы, у нее нормальные отношения с бывшим мужем, а новость о разбирательстве сочинил какой-то репортер, решивший, что может сделать из этого сенсацию.
Татьяна Буланова призналась: вокруг нее и ее семьи часто ходят различные слухи, на которые она старается не реагировать. Для самого Радимова сведения о скандале с артисткой были неожиданными и очень его удивили.
Знаменитая исполнительница в начале марта впервые за последние 13 лет выступила в Санкт-Петербурге с сольным концертом. В зале присутствовали многие коллеги артистки, наследники Булановой, но вот бывшего супруга Владислава Радимова не было.
Журналисты задали исполнительнице вопрос касательно слухов о судебном иске, на что знаменитость ответила: «Это просто глупость…». По словам певицы, у нее нормальные отношения с бывшим мужем, а новость о разбирательстве сочинил какой-то репортер, решивший, что может сделать из этого сенсацию.
Татьяна Буланова призналась: вокруг нее и ее семьи часто ходят различные слухи, на которые она старается не реагировать. Для самого Радимова сведения о скандале с артисткой были неожиданными и очень его удивили.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:30