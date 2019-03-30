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«Мы не хотим, чтобы обе мамы были на проекте»: Илья Яббаров о приходе родственников на «Дом-2»

Бывший возлюбленный Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) – Илья Яббаров заявил, что не хочет видеть на реалити-шоу «Дом-2» свою маму и родительницу Маргариты Ларченко.
«Мы не хотим, чтобы обе мамы были на проекте»: Илья Яббаров о приходе родственников на «Дом-2»

По словам мужчины, они с Ритой хотят жить счастливо и спокойно.

Не секрет, что после последнего конфликта Яббарова и Ларченко многочисленные телезрители «Дома-2» были уверены, что Илья на самом деле сдаст помолвочное кольцо, врученное Маргарите, в ломбард, как и обещал. Впрочем, влюбленным удалось помириться и сейчас они активно планируют свою свадьбу.

Перед таким важным событием Яббаров и Ларченко намерены познакомить друг друга со своими родителями. Поэтому Илья и Маргарита планируют посетить свои родные города, чтобы познакомиться с родственниками, но телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова предложила влюбленным позвать мам в Периметр.
«Мы не хотим, чтобы обе мамы были на проекте»: Илья Яббаров о приходе родственников на «Дом-2»

Только вот Яббаров, как выяснилось, не готов к такому повороту событий, однако все-таки пообещал руководству телестройки обговорить это предложение со своей возлюбленной.

Считанные часы назад в социальных сетях появилось очередное интервью с Ильей, в котором он поспешил озвучить свое решение касаемо приезда родственников на «Дом-2». Яббаров отметил, что ему с Ларченко никто не нужен и они не хотят никого видеть в Периметре, а вот с родительницами они познакомятся в любом случае.
«Мы не хотим, чтобы обе мамы были на проекте»: Илья Яббаров о приходе родственников на «Дом-2»

Также Илья добавил, что сейчас ему достаточно того, что он познакомился с мамой Риты через телефон.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:04

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