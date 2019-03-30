Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев вместе с маленькой дочкой появятся в телеэфире

Общий ребенок у актрисы и фигуриста появился около полугода назад, однако общественность узнала радостную новость совсем недавно. Многих удивило известие о пополнении знаменитого семейства, так как 47-летняя Заворотнюк тщательно скрывала беременность, чтобы «не сглазить рождение малышки». Чернышев признался, когда он узнал о скором отцовстве, ему стало казаться, что он «светится изнутри».Кроме Заворотнюк, ее мужа и дочери Милы, в очередном выпуске передачи появится Лолита Милявская. Певица расскажет о наиболее интересных жизненных эпизодах, о боли и разочарованиях, которые она испытывала, расставаясь с любимыми. Поделится знаменитость с общественностью и творческими планами.